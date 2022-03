லைவ் அப்டேட்ஸ் உக்ரைன் போர் : மனிதர்களை ஆவியாக்கும் ராக்கெட் குண்டுகளை வீசும் ரஷியா

உக்ரைன் தலைநகர் கீவில் உள்ள வணிக வளாகம் மீது ரஷியா நடத்திய வெடிகுண்டு தாக்குதலில் குறைந்தது எட்டு பேர் கொல்லப்பட்டனர்.

கீவ்,





உக்ரைன் மீது ரஷியா 27-வது நாளாக தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. இந்த போர் தொடர்பாக இன்று இதுவரை நடந்த முக்கிய நிகழ்வுகள் பின்வறுமாறு:-





மார்ச் 22, 15:30









மார்ச் 22, 14:30





நேரடி பேச்சுவார்த்தைக்கு ஜெலன்ஸ்கி மீண்டும் அழைப்பு

நேரடியான பேச்சுவார்த்தைக்காக ரஷிய அதிபர் புதினை மீண்டும் ஒருமுறை உக்ரைன் அதிபர் வொலோடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி அழைப்பு விடுத்துள்ளார். இருநாட்டு அதிபர்களும் சந்திக்காமல் போருக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பது சாத்தியமில்லாதது என, உக்ரைன் அதிபர் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 24 மணிநேரத்தில் உக்ரைன் வான் பரப்பில் ரஷியப்படை விமானங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதாக” உக்ரைன் ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது.





மார்ச் 22, 14:15





ரஷியா ரசாயன ஆயுதங்களை பயன்படுத்தலாம்; ஜோ பைடன்

உக்ரைனில் ரசாயனம் மற்றும் உயிரி ஆயுதங்களை பயன்படுத்த ரஷியா தயாராகலாம் என, அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜோ பிடன் கடுமையான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார்.

மேலும் உக்ரைன் எதிர்ப்பால், ரஷிய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் “தப்பிக்க முடியாத கடுமையான சூழலில்” சிக்கியிருப்பதா பிடன் தெரிவித்துள்ளார்.









மார்ச் 22, 13:25





மனிதர்களை ஆவியாக்கும் ராக்கெட் குண்டுகளை வீசும் ரஷியா

மனிதர்களை ஆவியாக்கும் ராக்கெட் குண்டுகளை உக்ரைன் மீது ரஷியா தொடர்சியாக ஏவும் வீடியோ வெளியாகி உள்ளது. உக்ரைனின் துறைமுகப் பகுதியான மரியுபோல் நகரத்தை நோக்கி நொடிக்கு ஒரு முறை இந்த குண்டுகள் வீசப்பட்டன. அப்போது தரையில் இருந்த புற்களும் பற்றி எரிந்தன.

ஆவியாக்கும் குண்டுகள் மற்ற குண்டுகளை விட ஆபத்தானவை என்று கூறும் விஞ்ஞானிகள், இந்தக் குண்டுகள் வெடிக்கும் போது, ஒரு பெரிய தீப்பந்தத்தை உருவாக்க சுற்றியுள்ள பகுதியில் ஆக்சிஜனை உறிஞ்சுகின்றன. இதனால் அந்தப் பகுதியில் இருக்கும் மனிதர்கள் ஆவியாகி விடுவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.





மார்ச் 22, 12:05





3 லட்சம் மக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள்

உக்ரைன் மீது ரஷியா 27-வது நாளாக தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. உக்ரைன் எல்லையில் பாதுகாப்பு முகாம்கள் அமைத்து குழந்தைகள், பெண்கள் உள்ளிட்டோரை தங்க வைத்துள்ளதாகவும், 3 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு ரொட்டி, கோதுமை மாவு உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்கியுள்ளதாகவும் ஐ.நா. தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து ஐ.நா. பொதுச் செயலாளரின் செய்தி தொடர்பாளர் ஸ்டாபானே டுஜாரிக், குழந்தைகள் நிதியம் மற்றும் அகதிகளுக்கான முகமை என ஐ.நா.வின் இரு அமைப்புகள் ஒன்றிணைந்து உக்ரைனை விட்டு வெளியேறிய பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு புகலிடம் அளித்துள்ளதாக கூறினார்.

ஐ.நா. உணவு கழகம் மூலம் உக்ரைனில் சிக்கியுள்ள மக்களுக்கு 104 மெட்ரிக் டன் ரொட்டி, பிஸ்கட், 478 மெட்ரின் டன் கோதுமை மாவு உள்ளிட்ட பொருட்கள் வழங்கப்படுள்ளதாக தெரிவித்தார்.





மார்ச் 22, 11.11 AM









மார்ச் 22, 10.33 AM









மார்ச் 22, 10.10AM





பத்திரிகையாளர்கள் கைது





ரஷிய படைவீரர்கள் உக்ரைனில் உள்ள ஜபோரிஜ்ஜியா நகரின் உள்ளூர் பத்திரிகையாளர்களை கைது செய்து குறிப்பிட்ட பத்திரிக்கையின் இணையதளத்தை முடக்கியதாக ஆஸ்ட்ரோ செய்தி இணையதளம் தெரிவித்துள்ளது.

மேரியோபோல் நகரத்தில் மோசமான சூழ்நிலை தொடர்ந்து வருகிறது. தீவிரமான குண்டுவெடிப்பு தாக்குதலுக்கு மத்தியில், மின்சாரம், உணவு, தண்ணீர் இன்றி 3,00,000 பேர் சிக்கியுள்ளனர். மேலும், 90 சதவீத கட்டடங்கள் அழிக்கப்பட்டுள்ளன.





மார்ச் 22, 10.05AM





அமைதி பேச்சுவார்த்தையில் இருந்து ரஷியா விலகல் ஜப்பான் கண்டனம்

உக்ரைன் மீதான ரஷியாவின் போருக்கு எதிராக டோக்கியோ விதித்த பொருளாதாரத் தடைகளுக்குப் பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் பேச்சுவார்த்தையில் இருந்து விலக ரஷியா முடிவு எடுத்துள்ளது. இதற்கு ஜப்பான் கண்டனம் தெரிவித்து உள்ளது.

76 ரஷிய நபர்கள், ஏழு வங்கிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் மற்றும் அரசுக்கு சொந்தமான ஆயுத ஏற்றுமதி நிறுவனமான ரோசோபோரோனெக்ஸ்போர்ட் உட்பட 12 பிற அமைப்புகள் மீது ஜப்பான் தடைகளை விதித்துள்ளது.





மார்ச் 22, 9.16 AM









மார்ச் 22, 08.16 AM









மார்ச் 22, 07.07 AM









மார்ச் 22, 5.40 AM













மார்ச் 22, 05.30 AM





பெர்டியன்ஸ்கில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கானோர் வெளியேற்றப்பட்டனர்: மரியுபோல் நகர சபை





மேலும் 4,384 மரியுபோல் குடியிருப்புவாசிகள் துறைமுக நகரமான பெர்டியன்ஸ்கில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டுள்ளதாக மரியுபோல் நகர சபை தெரிவித்துள்ளது.





உக்ரைன் தலைநகர் கீவில் உள்ள வணிக வளாகம் மீது ரஷியா நடத்திய வெடிகுண்டு தாக்குதலில் குறைந்தது எட்டு பேர் கொல்லப்பட்டனர். அந்த வணிக வளாகத்தை உக்ரைன் ராணுவத்தினர் ராக்கெட் அமைப்புகளை சேமிக்க பயன்படுத்தி வந்ததாக ரஷிய படையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.





மார்ச் 22, 4.34 AM









மார்ச் 22, 04.30 AM





பிடிபட்ட 500 க்கும் மேற்பட்ட உக்ரைனியர்களை இடமாற்றம் செய்ய தயாராக இருப்பதாக ரஷியா கூறுகிறது.





பிடிபட்ட 500 க்கும் மேற்பட்ட உக்ரைனியர்களின் விவரங்களை செஞ்சிலுவைச் சங்கத்திற்கு ரஷியா அனுப்பியுள்ளது என்று இன்டர்ஃபாக்ஸ் செய்தி நிறுவனம் ரஷியாவின் மனித உரிமைகள் ஆணையரை மேற்கோள் காட்டி தெரிவித்துள்ளது.





மார்ச் 22, 03.30 AM





உக்ரைனில் போர் வலுத்து வரும் சூழலில் அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் வருகிற 25-ந்தேதி போலந்துக்கு செல்ல உள்ளார். அங்கு அவர் தலைநகர் வார்ஷாவில் அந்த நாட்டின் அதிபர் ஆண்ட்ரெஜ் டுடாவை நேரில் சந்தித்து போர் நிலவரம் குறித்து முக்கிய பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறார்.





இதுதொடர்பாக அமெரிக்காவின் வெள்ளை மாளிகை செய்தி தொடர்பாளர் ஜென் சாகி வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-





ஜனாதிபதி ஜோ பைடன், முதற்கட்டமாக வருகிற 24-ந்தேதி பெல்ஜியம் செல்கிறார். அங்கு தலைநகர் பிரஸ்சல்சில் நேட்டோ தலைவர்கள், ஜி7 தலைவர்கள் மற்றும் ஐரோப்பிய யூனியன் தலைவர்களை சந்திக்கிறார்.





அவர்களுடன் ரஷியாவின் மீதான பொருளாதார தடைகள் மற்றும் ரஷியாவின் தாக்குதல்களால் இடம்பெயர்ந்த லட்சக்கணக்கான உக்ரைன் மக்களுக்கான மனிதாபிமான முயற்சிகள் குறித்து முக்கிய ஆலேசானைகளை மேற்கொள்கிறார்.





அதனை தொடர்ந்து 25-ந்தேதி அவர் போலந்து செல்கிறார். உக்ரைனில் ரஷிய தாக்குதலால் ஏற்பட்டுள்ள மனிதாபிமான நெருக்கடி குறித்து அந்த நாட்டு அதிபருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறார். உக்ரைனுக்கான உலக நாடுகளின் ஆதரவை நிரூபிக்கும் வகையில் இந்த சந்திப்பு அமையும். அதே வேளையில் ஜோ பைடன் உக்ரைனுக்கு செல்லும் திட்டம் ஏதுமில்லை.





இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.





மார்ச் 22, 02.30 AM





ரஷியாவுடனான போர் சமாதான முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்றால் உக்ரைனியர்கள் வாக்கெடுப்பில் வாக்களிக்க வேண்டும் என்று உக்ரைன் அதிபர் ஜெலென்ஸ்கி கூறியுள்ளார். மேலும் எந்த வகையான சமாதானதிற்கு மக்கள் பேச வேண்டும் என்பதை அதில் தெரிவிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார்.





கார்கிவ், மரியுபோல் மற்றும் கீவ் நகரங்களை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று, மாஸ்கோ இறுதி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளதாக உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி தெரிவித்துள்ளார்.





முதலில் அவர்கள் எங்களை அழித்த பின்னரே ரஷியாவின் இறுதி எச்சரிக்கை நிறைவேறும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.





மார்ச் 22, 01.30 AM





உக்ரைன் மீதான ரஷியாவின் போரை முடிவுக்கு கொண்டுவர இருநாடுகளுக்கு இடையில் மத்தியஸ்தம் செய்ய தயராக இருப்பதாக சுவிட்சர்லாந்து அதிபர் இக்னாசியோ காசிஸ் தெரிவித்துள்ளார்.





இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், “உக்ரைன் நெருக்கடிக்கு தீர்வுகாண மத்தியஸ்தராக செயல்படவும், உக்ரைன்-ரஷியா இடையிலான சமரச பேச்சுவார்த்தையை நடத்தவும் சுவிட்சர்லாந்து தயாராக உள்ளது. சுவிட்சர்லாந்து நடுநிலை மற்றும் மனிதாபிமான பாரம்பரியம் இரண்டையும் கொண்டுள்ளது” என கூறினார்.





மார்ச் 22, 00.30 AM





உக்ரைனில் கிழக்கு பகுதியில் சுமி நகரில் உள்ள ரசாயன ஆலை மீது நேற்று அதிகாலை ஏவுகணை வீசப்பட்டது. இதில் அந்த ஆலையில் பெரும் சேதம் ஏற்பட்டு தீப்பற்றி எரிந்தது.





இதை தொடர்ந்து ரசாயன ஆலையில் இருந்து அமோனியா வாயு கசிந்து 5 கி.மீ. தொலைவுக்கு காற்றில் பரவியதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். எனவே சிட்ரிக் அமிலத்தில் ஊறவைத்த காஸ் பேண்டேஜ்கள் மூலம் சுவாசிக்குமாறு சுமி நகர மக்களை அதிகாரிகள் வலியுறுத்தினர்.





அதே சமயம் ரசாயன தாக்குதல் நடத்தியதாக ரஷியா மீது பொய் குற்றச்சாட்டை முன்வைக்க உக்ரைன் அரசு அமோனியா வாயு கசிவு ஏற்பட்டதாக பொய் கூறுவதாக ரஷிய ராணுவம் தெரிவித்தது.





மார்ச் 21, 23.30 PM





கெர்சனில் அமைதியான முறையில் போராட்டம் நடத்திய அப்பாவி மக்கள் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திய ரஷியா ஒரு போர்க்குற்றவாளி என உக்ரைன் வெளியுறவுத்துறை மந்திரி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.





இது தொடர்பாக அவர் டுவிட்டர் பதிவில்,





கெர்சனில், ரஷியா படைகளுக்கு எதிராக அமைதியான முறையில் போராட்டம் நடத்திய நிராயுதபாணி மக்கள் மீது ரஷிய போர்க் குற்றவாளிகள் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினர். காயமடைந்த அப்பாவி மக்களை நீங்கள் காணலாம். இது ரஷியாவின் அசிங்கமான முகம், மனித குலத்திற்கு பெருத்த அவமானம். நாம் ரஷியாவின் செயல்பாடுகளை நிறுத்த வேண்டும். அவர்களை தடை விதிக்கவும் தனிமைப்படுத்தவும், போர்க்குற்றவாளிகளாக அறிவிக்க வேண்டும் என பதிவிட்டுள்ளார்.





In Kherson, Russian war criminals opened fire at unarmed people who peacefully protested against invaders. You can see a wounded pensioner. This is the ugly face of Russia, a disgrace to humankind. We must stop Russia! Sanction them, isolate them, hold war criminals to account. pic.twitter.com/WeItSykD3q





— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 21, 2022





மார்ச் 21, 22.35 PM





ரஷியா ஷெல் தாக்குதல் அச்சுறுத்தல் காரணமாக கீவ் நகரில் கடுமையான ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக கெய்வ் மேயர் தெரிவித்துள்ளார்





உக்ரைன் தலைநகரில் நீண்ட நேரம் ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்துவதாக கிய்வ் மேயர் விட்டலி கிளிட்ச்கோ கூறியுள்ளார். ஏனெனில் உள்ளூர் அதிகாரிகள் ரஷிய படைகளால் மேலும் தாக்குதல்களை சந்திப்பதால் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.





மார்ச் 21, 9.30 PM





உக்ரைன் - ரஷியா இடையேயான போரை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் முயற்சிகளில் சீனா முக்கிய பங்கை வகிக்க வேண்டும் என்று உக்ரைன் வெளியுறவுத்துறை மந்திரி தெரிவித்துள்ளார்.





மார்ச் 21, 8.30 PM





இன்ஸ்டகிராம், பேஸ்புக்கிற்கு ரஷிய நீதிமன்றம் தடை





மெடா நிறுவனங்களின் பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் தீவிரவாத தன்மையுடன் இருக்கக் கூடும் எனக்கூறி, இரு சமூக வலைத்தளங்களுக்கும் ரஷிய கோர்ட் தடை விதித்துள்ளது.





மார்ச் 21, 7.15 PM





மரியுபோல் நகரில் சரண் அடையும் பேச்சுக்கே இடம் இல்லை: உக்ரைன்





மரியுபோல் நகரை சுற்றி வளைத்துள்ள ரஷிய படைகள், அந்நகரில் உள்ள உக்ரைன் படைகள் ஆயுதங்களை கைவிட்டு விட்டு சரண் அடைய வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தாக கூறப்படுகிறது. இந்த கோரிக்கையை திட்டவட்டமாக நிராகரித்துள்ள உக்ரைன், சரண் அடையும் பேச்சுக்கே இடம் இல்லை என்று தெரிவித்துள்ளது.





மார்ச் 21, 6.00 PM





அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையில் பெரிய முன்னேற்றம் எதுவும் ஏற்படவில்லை; ரஷியா





ரஷியா மற்றும் உக்ரைன் இடையேயான அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையில் இன்னும் பெரிய முன்னேற்றம் எதுவும் ஏற்படவில்லை என்று ரஷிய செய்தி தொடர்பாலர் டிமிட்ரி பெஸ்கோவ் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், உக்ரைன் மீது செல்வாக்கு செலுத்தக்கூடிய நாடுகள், பேச்சுவார்த்தைகளில் உக்ரைனை இன்னும் ஆக்கப்பூர்வமாக செயல்பட வைக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.