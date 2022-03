தேசிய செய்திகள்

குருவாயூர் கோவிலில் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கான ஆன்லைன் முன்பதிவு முறை ரத்து + "||" + Online booking system for devotees' darshan at Guruvayur temple has been canceled

குருவாயூர் கோவிலில் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கான ஆன்லைன் முன்பதிவு முறை ரத்து