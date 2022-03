மாநில செய்திகள்

சென்னை எழிலகம் முன் போராட்டம் நடத்த வந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் கோயம்பேடு பஸ் நிலையத்தில் தடுத்து நிறுத்தம்...! + "||" + Detention of alternative activists who came to protest at the Koiyambedu bus stand

சென்னை எழிலகம் முன் போராட்டம் நடத்த வந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் கோயம்பேடு பஸ் நிலையத்தில் தடுத்து நிறுத்தம்...!