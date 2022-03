உலக செய்திகள்

உக்ரைன் போரில் 10 ஆயிரம் ரஷிய வீரர்கள் பலி + "||" + Russia reveals it has had 'almost 10,000 soldiers killed with another 16,000 injured

உக்ரைன் போரில் 10 ஆயிரம் ரஷிய வீரர்கள் பலி