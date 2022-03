சினிமா செய்திகள்

விஜய் நடித்துள்ள 'பீஸ்ட்' திரைப்படம் ஏப்ரல் 13 ஆம் தேதி வெளியாகிறது..!! + "||" + Vijay starrer Beast will be released on April 13

