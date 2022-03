தேசிய செய்திகள்

அலுவலகத்திற்கு வரவேண்டுமா? 'ஒர்க் பிரம் ஹோம்' முறையில் இருக்கும் ஊழியர்கள் வேலையை ராஜினாமா செய்ய தயார்? + "||" + Work From Office Sorry Boss Accept Our Resignations Instead Say Employees

அலுவலகத்திற்கு வரவேண்டுமா? 'ஒர்க் பிரம் ஹோம்' முறையில் இருக்கும் ஊழியர்கள் வேலையை ராஜினாமா செய்ய தயார்?