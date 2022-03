மாநில செய்திகள்

நடிகர் சங்க தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற நிர்வாகிகள் முதல் -அமைச்சரை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர் + "||" + The executives who won the Actors Guild election met the First-Minister in person and congratulated him

நடிகர் சங்க தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற நிர்வாகிகள் முதல் -அமைச்சரை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர்