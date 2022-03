தேசிய செய்திகள்

கைலாஷ்-மானசரோவர் புனித யாத்திரைக்காக உத்தரகாண்ட் வழியாக புதிய சாலை! மந்திரி நிதின் கட்காரி + "||" + No more Nepal, China; Indians will soon visit Mansarovar via Uttarakhand, says Gadkari

கைலாஷ்-மானசரோவர் புனித யாத்திரைக்காக உத்தரகாண்ட் வழியாக புதிய சாலை! மந்திரி நிதின் கட்காரி