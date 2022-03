தேசிய செய்திகள்

இனிமேல் 60 கி.மீ தூரத்திற்கு ஒரு சுங்கச்சாவடி என்ற முறை செயல்படுத்தப்படும் - மந்திரி நிதின் கட்காரி தகவல் + "||" + only one toll plaza within 60 kms & if there's a 2nd toll plaza, then it will be shut in next 3 months ; Nitin Gadkari in Lok Sabha

