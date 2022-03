தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் கொரோனா 4-வது அலை வந்தால் எதிர்கொள்ள தயார் - மந்திரி சுதாகர் + "||" + Ready to face the 4th wave of corona in Karnataka - Interview with Minister Sudhakar

கர்நாடகாவில் கொரோனா 4-வது அலை வந்தால் எதிர்கொள்ள தயார் - மந்திரி சுதாகர்