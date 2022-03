தேசிய செய்திகள்

மேகதாது திட்டம்: தமிழக அரசுக்கு எதிராக கர்நாடக சட்டசபையில் இன்று தீர்மானம் நிறைவேற்றம் + "||" + Megha Dadu Project: The resolution against the Government of Tamil Nadu was passed in the Karnataka Assembly today

மேகதாது திட்டம்: தமிழக அரசுக்கு எதிராக கர்நாடக சட்டசபையில் இன்று தீர்மானம் நிறைவேற்றம்