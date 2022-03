தேசிய செய்திகள்

சீனா-பாகிஸ்தான் எல்லையை செயற்கை கோள் மூலம் கண்காணிக்கும் திட்டம்: மத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சகம் ஒப்புதல் + "||" + Defence Ministry clears Indian Army's Rs 4,000 crore proposal for surveillance satellite to keep eye on China, Pak border

