உலக செய்திகள்

முடிவுக்கு வருகிறது தலீபான்களின் தடை.. ஆப்கானிஸ்தானில் பள்ளிக்கு திரும்பும் மாணவிகள்..!! + "||" + Thousands of Afghan Girls Return To School As Taliban End Ban

முடிவுக்கு வருகிறது தலீபான்களின் தடை.. ஆப்கானிஸ்தானில் பள்ளிக்கு திரும்பும் மாணவிகள்..!!