உலக செய்திகள்

பல மாதங்களுக்கு பின் பள்ளிக்கு சென்ற மாணவிகளை சில மணி நேரத்தில் வீட்டிற்கு அனுப்பிய தலீபான்கள் + "||" + Students who went to school in Afghanistan after many obstacles were sent back home

பல மாதங்களுக்கு பின் பள்ளிக்கு சென்ற மாணவிகளை சில மணி நேரத்தில் வீட்டிற்கு அனுப்பிய தலீபான்கள்