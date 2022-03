மாநில செய்திகள்

505 வாக்குறுதிகளில், 208 வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது- முதல்- அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Out of 505 promises, 208 promises have been fulfilled - chief Minister MK Stalin

