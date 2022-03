மாநில செய்திகள்

"கட்சியில் இருந்து யாரையும் இழக்க விரும்பவில்லை"- வைகோ + "||" + Do not want to lose anyone from the party- says vaiko

"கட்சியில் இருந்து யாரையும் இழக்க விரும்பவில்லை"- வைகோ