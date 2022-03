உலக செய்திகள்

இந்தியாவிடம் இருந்து பெற்ற கடன் தவறாக செலவழிப்பு - இலங்கை அரசு மீது எதிர்க்கட்சி குற்றச்சாட்டு + "||" + Sri Lanka’s Opposition accuses government of misusing USD one billion loan facility extended by India

இந்தியாவிடம் இருந்து பெற்ற கடன் தவறாக செலவழிப்பு - இலங்கை அரசு மீது எதிர்க்கட்சி குற்றச்சாட்டு