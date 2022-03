விவசாய பொருட்கள் ஏற்றுமதியில் 9 நாட்களில் 40 ஆயிரம் கோடி டாலர் ஏற்றுமதியை எட்டி சாதனை! - மந்திரி பியூஷ் கோயல்

புதுடெல்லி,

2021-22ம் ஆண்டு காலகட்டத்தில், இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு அதிக விவசாய பொருட்கள் ஏற்றுமதியை இந்தியா செய்துள்ளதாக வெளிநாட்டு வர்த்தக இயக்குநரகம் தெரிவித்துள்ளது.அதில், அரிசி (பாசுமதி தவிர), கடல் பொருட்கள், கோதுமை, மசாலா மற்றும் சர்க்கரை போன்ற பொருட்கள் மற்றும் பொறியியல் பொருட்களின் ஏற்றுமதி கடந்த ஆண்டை விட சுமார் 50% அதிகரித்துள்ளது என்று தெரிவித்துள்ளது.

Highest ever Agri products export in 2021-22, driven by commodities like rice (other than basmati), marine products, wheat, spices and sugar...Engineering goods exports up by about 50% compared to last year: Santosh Kumar Sarangi, DG, Directorate General of Foreign Trade pic.twitter.com/zehWKFQETh