பிஎஸ்என்எல்-எம்டிஎன்எல் இணைக்கும் முடிவை கைவிடுங்கள் - பிரதமருக்கு பிஎஸ்என்எல் ஊழியர் சங்கம் கோரிக்கை

புதுடெல்லி,

எம்டிஎன்எல் நிறுவனத்தை பிஎஸ்என்எல் உடன் இணைக்கும் திட்டத்தை கைவிடுமாறு பிரதமர் மோடிக்கு பிஎஸ்என்எல் ஊழியர் சங்கம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.

எம்டிஎன்எல் நிறுவனத்தின் ரூ.26,000 கோடி கடனை அரசு ஏற்க வேண்டும் என பிஎஸ்என்எல் ஊழியர் சங்கம் பரிந்துரைத்துள்ளது.

மேலும், பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்திற்கு நிதியுதவி வழங்குமாறு பிஎஸ்என்எல் ஊழியர் சங்கம் அரசுக்கு பரிந்துரை செய்துள்ளது.

BSNL Employees Union appeal PM Modi to drop the proposal to merge MTNL with BSNL; suggests the govt to take over MTNL's Rs 26,000 crore debt and also provide financial assistance to BSNL. pic.twitter.com/yrrWHMShCx