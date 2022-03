தேசிய செய்திகள்

பெண்களும் குழந்தைகளும் ஜனநாயக நாட்டில் உயிருடன் எரிக்கப்படுவது வேதனையளிக்கிறது - மே.வங்காள கவர்னர் + "||" + West Bengal Governor - Nothing can be more painful in a democracy than women and children being burnt alive.

பெண்களும் குழந்தைகளும் ஜனநாயக நாட்டில் உயிருடன் எரிக்கப்படுவது வேதனையளிக்கிறது - மே.வங்காள கவர்னர்