தேசிய செய்திகள்

கோவோவேக்ஸ் தடுப்பூசி 3-ம் கட்ட பரிசோதனைக்கு மருந்து கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு அனுமதி + "||" + Approval by the Drug Control Agency for the 3rd phase testing of the Novovax vaccine

கோவோவேக்ஸ் தடுப்பூசி 3-ம் கட்ட பரிசோதனைக்கு மருந்து கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு அனுமதி