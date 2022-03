தேசிய செய்திகள்

மேற்கு வங்காளத்தில் வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தும் பணி தீவிரம்! + "||" + CCTV cameras being installed in violence-affected area of Rampurhat, West Bengal where 8 people died after their houses were set ablaze.

