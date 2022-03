உலக செய்திகள்

அகதியாக வந்து அமெரிக்காவின் முதல் பெண் வெளியுறவுத்துறை மந்திரியான மேடலின் ஆல்பிரைட் காலமானார் + "||" + Madeleine Albright First Female US Secretary Of State Dies At 84

