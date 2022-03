தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் முதல்முறையாக ரூ.100 கோடிக்கு ஹெலிகாப்டர் வாங்கிய தொழிலதிபர்...! + "||" + Indias first Rs 100 crore helicopter delivered by Airbus to THIS billionaire

இந்தியாவில் முதல்முறையாக ரூ.100 கோடிக்கு ஹெலிகாப்டர் வாங்கிய தொழிலதிபர்...!