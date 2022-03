உலக செய்திகள்

ரஷிய நாட்டு பணமான ரூபிளின் மதிப்பை உயர்த்த அதிபர் புதின் புதிய முடிவு! + "||" + Russian President Putin Tells 'Unfriendly Countries' To Pay For Gas In Rubles

