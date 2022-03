கிரிக்கெட்

இந்திய வீரரை வெளிநாட்டு வீரர் என கூறிய பத்திரிகையாளர்- பதிலடி கொடுத்த பிரபல கிரிக்கெட் வீரர் + "||" + Sheldon Jackson Retweets Saurashtras Map After Being Referred to As Foreign Player by Journalist

இந்திய வீரரை வெளிநாட்டு வீரர் என கூறிய பத்திரிகையாளர்- பதிலடி கொடுத்த பிரபல கிரிக்கெட் வீரர்