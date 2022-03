தேசிய செய்திகள்

மேகதாது விவகாரம்: தமிழக தீர்மானத்தை எதிர்த்து கர்நாடக சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றம் + "||" + Megha Dadu issue: Resolution passed in the Karnataka Legislative Assembly against the Tamil Nadu resolution

மேகதாது விவகாரம்: தமிழக தீர்மானத்தை எதிர்த்து கர்நாடக சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றம்