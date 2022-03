மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 41 ஆக குறைந்த ஒருநாள் கொரோனா பாதிப்பு + "||" + The lowest one-day corona exposure in Tamil Nadu was 41

தமிழகத்தில் 41 ஆக குறைந்த ஒருநாள் கொரோனா பாதிப்பு