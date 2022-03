தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தொற்றுக்கு மத்தியில் மத்தியப் பிரதேசம் 19.7% வளர்ச்சி - முதல்-மந்திரி சிவராஜ் சிங் சவுகான் + "||" + Madhya Pradesh achieved the growth rate of 19.7% amid Covid pandemic this year : MP CM Shivraj Singh Chouhan

கொரோனா தொற்றுக்கு மத்தியில் மத்தியப் பிரதேசம் 19.7% வளர்ச்சி - முதல்-மந்திரி சிவராஜ் சிங் சவுகான்