தேசிய செய்திகள்

மக்களை பற்றி பிரதமருக்கு கவலை இல்லை..!! - ராகுல்காந்தி குற்றச்சாட்டு + "||" + PM Modi does not care about people, Covid patients: Rahul Gandhi

மக்களை பற்றி பிரதமருக்கு கவலை இல்லை..!! - ராகுல்காந்தி குற்றச்சாட்டு