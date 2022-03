உலக செய்திகள்

உக்ரைன் தொடர்பான தீர்மானத்தில் இந்தியா வாக்களிக்காதது ஏன்? தூதர் விளக்கம் + "||" + India abstained on the vote in the UN General assembly on the resolution on Ukraine. Our Explanation of Vote

உக்ரைன் தொடர்பான தீர்மானத்தில் இந்தியா வாக்களிக்காதது ஏன்? தூதர் விளக்கம்