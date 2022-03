உலக செய்திகள்

மே 9-ஆம் தேதிக்குள் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர ரஷியா திட்டம்- உக்ரைன் ராணுவம் தகவல் + "||" + Ukrainian Army claims Russia wants to end war by May 9 Report

மே 9-ஆம் தேதிக்குள் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர ரஷியா திட்டம்- உக்ரைன் ராணுவம் தகவல்