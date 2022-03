மாநில செய்திகள்

ஒட்டன்சத்திரம் பகுதியில் நில அதிர்வு உணரப்பட்டதாக பொதுமக்கள் தகவல் + "||" + The public was informed that an earthquake was felt in the Ottansathram area

