சினிமா செய்திகள்

"என் கணவரின் இறுதிச்சடங்கில் கூட பங்கேற்க என்னை அனுமதிக்கவில்லை"- பிரபல நடிகை வேதனை + "||" + Zeenat Amans revelation about late husband Mazhar Khans family They were trying to punish me

"என் கணவரின் இறுதிச்சடங்கில் கூட பங்கேற்க என்னை அனுமதிக்கவில்லை"- பிரபல நடிகை வேதனை