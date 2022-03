மாநில செய்திகள்

வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டால் ஊதியம் கிடையாது - மின்சார வாரியம் எச்சரிக்கை + "||" + No pay if involved in strike - Electricity Board warning

வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டால் ஊதியம் கிடையாது - மின்சார வாரியம் எச்சரிக்கை