சினிமா செய்திகள்

பாதியில் நிறுத்தப்பட்ட ஆர்.ஆர்.ஆர் திரைப்படம் : முள்வேலியை தகர்த்து தியேட்டரை சூறையாடிய ரசிகர்கள் + "||" + Half-stopped RRR movie: Fans smashing the barbed wire and looting the theater

பாதியில் நிறுத்தப்பட்ட ஆர்.ஆர்.ஆர் திரைப்படம் : முள்வேலியை தகர்த்து தியேட்டரை சூறையாடிய ரசிகர்கள்