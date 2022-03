தேசிய செய்திகள்

உத்தர பிரதேசத்தின் முதல்-மந்திரியாக 2-வது முறையாக பதவியேற்றார் யோகி ஆதித்யநாத் 

Yogi Adityanath becomes second Chief Minister of Uttar Pradesh

