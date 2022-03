மாநில செய்திகள்

பால், பேருந்து கட்டண உயர்வை நாங்கள் திணிக்கவில்லை..!! - அமைச்சர் கே.என்.நேரு + "||" + We did not impose milk and bus fare hike .. !! - Minister KN Nehru

பால், பேருந்து கட்டண உயர்வை நாங்கள் திணிக்கவில்லை..!! - அமைச்சர் கே.என்.நேரு