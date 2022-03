மாநில செய்திகள்

பொது வேலைநிறுத்தத்தின்போது பஸ்கள் வழக்கம்போல் இயங்கும் - அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் + "||" + Buses will run as usual during the general strike - Minister Rajakannappan

பொது வேலைநிறுத்தத்தின்போது பஸ்கள் வழக்கம்போல் இயங்கும் - அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன்