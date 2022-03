பாரம்பரிய மருத்துவத்திற்கான உலகளாவிய மையம் குஜராத்தில் நிறுவப்படும் - ஆயுஷ் அமைச்சக மந்திரி

புதுடெல்லி,

உலகிலேயே முதன்முறையாக இந்தியாவில் பாரம்பரிய மருத்துவத்திற்கான உலகளாவிய மையத்தை நிறுவ, உலக சுகாதார நிறுவனத்துடன் மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகம் அதற்கான ஒப்பந்தத்தில் நேற்று கையெழுத்திட்டது.

இந்திய அரசாங்கத்தின் 25 கோடி அமெரிக்க டாலர் முதலீட்டின் ஆதரவுடன், நவீன அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் பாரம்பரிய மருந்துகளின் திறனை அதிகப்படுத்துதல் என்ற நோக்கத்துடன் இந்த மையம் தொடங்கப்பட உள்ளது.

குஜராத்தில் உள்ள ஆயுர்வேத பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் இந்த மையத்தின் இடைக்கால அலுவலகம் இயங்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், உலக சுகாதார அமைப்பின் பாரம்பரிய மருத்துவ மையமாக இந்தியா திகழ்வதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டியுள்ளார்.

மேலும், உலகிலேயே பாரம்பரிய மருத்துவத்திற்கான உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் ஒரே உலகளாவிய மையமாக இது இருக்கும். பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் நமது பலத்தை காட்ட ஒரு வாய்ப்பு என்று ஆயுஷ் அமைச்சக மந்திரி சர்பானந்தா சோனோவால் தெரிவித்தார்.

An MoU has been signed with WHO for establishing Global Centre for Traditional Medicine in Jamnagar, Gujarat; it'll be WHO's only global centre for traditional medicine in the world. An opportunity for us to show our strength in traditional medicines: AYUSH Min Sarbananda Sonowal pic.twitter.com/0fWl1e0RLY