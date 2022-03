உலக செய்திகள்

போரை ஒருவரும் விரும்பவில்லை; ஆனால் அணு ஆயுத அச்சுறுத்தல் நீடிக்கிறது: ரஷியா + "||" + No one wants war; But the nuclear threat continues: Russia

போரை ஒருவரும் விரும்பவில்லை; ஆனால் அணு ஆயுத அச்சுறுத்தல் நீடிக்கிறது: ரஷியா