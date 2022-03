உலக செய்திகள்

புதின் குறித்த அதிபர் பைடனின் கருத்து தவறாக புரிந்துகொள்ளப்பட்டது - வெள்ளை மாளிகை விளக்கம் + "||" + Biden not seeking 'regime change' in Russia, clarifies White House after US Prez says 'Putin cannot remain in power'

புதின் குறித்த அதிபர் பைடனின் கருத்து தவறாக புரிந்துகொள்ளப்பட்டது - வெள்ளை மாளிகை விளக்கம்