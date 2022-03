கிரிக்கெட்

பெண்கள் உலகக்கோப்பை: தென் ஆப்பிரிக்காவிடம் தோல்வியுற்று அரையிறுதி வாய்ப்பை இழந்த இந்தியா + "||" + Women's World Cup: India lost to South Africa and missed out on the semi-finals

