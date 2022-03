மாநில செய்திகள்

'பாடை காவடி' திருவிழா: நேர்த்திக் கடன் செலுத்திய திரளான பக்தர்கள்...! + "||" + 'Pada Kavadi' festival: Crowds of devotees who paid their dues ...!

'பாடை காவடி' திருவிழா: நேர்த்திக் கடன் செலுத்திய திரளான பக்தர்கள்...!