கிரிக்கெட்

நியூசிலாந்து வீரருக்கு கொரோனா; ஒரு நாள் கிரிக்கெட் தொடரில் இருந்து விலகல் + "||" + Corona to New Zealand player; Withdrawal from one day cricket series

நியூசிலாந்து வீரருக்கு கொரோனா; ஒரு நாள் கிரிக்கெட் தொடரில் இருந்து விலகல்