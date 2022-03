மாநில செய்திகள்

நாமக்கல்: ஏரியில் மூழ்கி அக்காள்-தம்பி பலி - மூதாட்டியின் துணிச்சலால் உயிர் பிழைத்த மற்ற 2 சிறுவர்கள்..! + "||" + Sister and Brother drowned in a lake in Namakkal

நாமக்கல்: ஏரியில் மூழ்கி அக்காள்-தம்பி பலி - மூதாட்டியின் துணிச்சலால் உயிர் பிழைத்த மற்ற 2 சிறுவர்கள்..!