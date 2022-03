மாநில செய்திகள்

முதல்-அமைச்சரின் துபாய் பயணம் - எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டுக்கு அமைச்சர் பதில் + "||" + First Minister's visit to Dubai - Minister Thangam Thennarasu responds to Edappadi Palanisamy allegation

முதல்-அமைச்சரின் துபாய் பயணம் - எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டுக்கு அமைச்சர் பதில்