சினிமா செய்திகள்

தனது மனைவியை கேலி செய்த நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளரின் கன்னத்தில் “பளார்” என அறைந்த நடிகர்! ஆஸ்கர் விழாவில் பரபரப்பு + "||" + Will Smith Slaps Chris Rock at Oscars 2022 After Joke Gone Wrong

தனது மனைவியை கேலி செய்த நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளரின் கன்னத்தில் “பளார்” என அறைந்த நடிகர்! ஆஸ்கர் விழாவில் பரபரப்பு