தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் தொழிற்சங்கங்கள் போராட்டம்: கடைகள் அடைப்பு, பஸ் சேவை முடங்கியது - பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு + "||" + To protest against government policies, different trade unions have called for a nationwide strike/bandh today & tomorrow,

நாடு முழுவதும் தொழிற்சங்கங்கள் போராட்டம்: கடைகள் அடைப்பு, பஸ் சேவை முடங்கியது - பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு