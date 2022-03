மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் காலை 11 மணி நிலவரப்படி 5,195 பஸ்கள் இயக்கம் + "||" + As of 11 am, 5,195 buses were in operation in Tamil Nadu

